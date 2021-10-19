Полуфиналист «Лидеров России» назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии

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Полуфиналист третьего сезона конкурса «Лидеры России» Валерий Медовый назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии.
Полуфиналист «Лидеров России» назначен министром цифрового развития Карачаево-Черкесии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Цифровизация — один из главных трендов развития общества. Карачаево-Черкесская Республика должна быть на передовой этих процессов. В первую очередь необходимо качественно и своевременно реализовывать все цифровые проекты в рамках национальной программы «Цифровая экономика», — заявил Медовый.

По его словам, он продолжает общаться с участниками «Лидеров России» и после конкурса.

Как отметил Медовый, благодаря конкурсу он по-новому посмотрел на госслужбу и людей, которые «душой болеют за будущее страны».

Ранее сообщалось, что по итогам контрольного тестирования в Уральском федеральном округе в финал конкурса «Лидеры России» вышли 267 участников.

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