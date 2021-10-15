В финал конкурса «Лидеры России» вышли 267 участников по итогам тестирования в УрФО

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По итогам контрольного тестирования в Уральском федеральном округе в финал конкурса «Лидеры России» вышли 267 участников.
В финал конкурса «Лидеры России» вышли 267 участников по итогам тестирования в УрФО
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Среди финалистов — 146 участников трека «Бизнес и промышленность» и 121 участник трека «Государственное управление».

«Этот конкурс — очень мощный социальный лифт. Вспомните, когда всё начиналось, многие не верили, что такой конкурс может что-то изменить. Однако та площадка, на которой вы сегодня присутствуете, обладает уже очень серьёзным авторитетом», — заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, победители и финалисты конкурса занимают посты в органах госвласти и в корпоративном секторе.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке начались региональные финалы треков конкурса «Лидеры России».

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