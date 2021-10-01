Во Владивостоке начались региональные финалы треков конкурса «Лидеры России»

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Во Владивостоке стартовали региональные финалы треков «Бизнес и промышленность» и «Государственное управление» конкурса «Лидеры России». Для участников из Дальневосточного федерального округа они продлятся до 3 октября.
Во Владивостоке начались региональные финалы треков конкурса «Лидеры России»
  • Reuters

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Далее финалы треков продолжатся в Екатеринбурге — с 14 по 17 октября. В них примут участие представители Уральского федерального округа.

Финал для конкурсантов из Приволжского федерального округа состоится с 21 до 24 октября в Нижнем Новгороде, для конкурсантов из Сибирского федерального округа — с 28 до 31 октября в Новосибирске.

На 4—7 ноября запланирован финал для участников из Центрального федерального округа. Он пройдёт в Москве.

Конкурсанты из Северо-Западного федерального округа примут участие в финале с 18 по 21 ноября в Санкт-Петербурге.

Завершится серия региональных финалов в Ростове-на-Дону, где представители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будут соревноваться с 2 по 5 декабря.

Ранее НСН сообщала, что на конкурс «Лидеры цифровой трансформации» в Москве поступило свыше 2 тыс. заявок.

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