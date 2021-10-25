СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Ивановской области

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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трёх человек при пожаре в Ивановской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Ивановской области
  • РИА Новости

«Следственным отделом по городу Кинешме СУ СК России по Ивановской области по факту обнаружения тел трёх человек в ходе тушения пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, родственники злоупотребляли спиртным, накануне пожара они распивали алкогольные напитки.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек от отравления продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области.

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