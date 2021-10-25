СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Ивановской области
- РИА Новости
«Следственным отделом по городу Кинешме СУ СК России по Ивановской области по факту обнаружения тел трёх человек в ходе тушения пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, родственники злоупотребляли спиртным, накануне пожара они распивали алкогольные напитки.
Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек от отравления продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области.