СК возбудил дело по факту гибели трёх человек при пожаре в Ивановской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трёх человек при пожаре в Ивановской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следственным отделом по городу Кинешме СУ СК России по Ивановской области по факту обнаружения тел трёх человек в ходе тушения пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»)», — говорится в сообщении.

Как отмечается, родственники злоупотребляли спиртным, накануне пожара они распивали алкогольные напитки.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту гибели трёх человек от отравления продуктами горения в частном доме в Неклиновском районе Ростовской области.