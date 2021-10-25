Контртеррористические учения для солдат ВВО прошли на Дальнем Востоке
- РИА Новости
Об этом пишет Inforeactor со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Отмечается, что в рамках учений были созданы ситуации, основанные на современной тактике действий террористических формирований. Так, военнослужащие отразили нападение на стратегические и социально значимые объекты.
Кроме того, в регионах дислокации была проверена готовность подразделений антитеррора, воинских частей, а также объединений ВВС и ПВО.
В тренировочных мероприятиях задействовали 14 тыс. военнослужащих и порядка 500 единиц техники.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.