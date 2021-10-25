В Москве объявлен набор волонтёров для доставки продуктов и лекарств людям старше 60 лет

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В столице стартовал набор добровольцев, которые займутся доставкой продуктов и лекарств москвичам в возрасте старше 60 лет, находящимся в домашнем режиме в период нерабочих дней.
В Москве объявлен набор волонтёров для доставки продуктов и лекарств людям старше 60 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На сайте «Мосволонтёра» мы открыли набор волонтёрского корпуса для тех, кто хочет и может помогать. Добровольцы будут доставлять продукты, лекарства и товары первой необходимости», — заявила глава столичного комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Стать волонтёрами могут граждане в возрасте 18—59 лет с действующим QR-кодом и без симптомов ОРВИ, ОРЗ или COVID-19.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

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