Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении 85 млн рублей

Экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 млн рублей.

«Постановлением суда Порядин М.Ю. заключен под стражу по 23.12.2021», — говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.

Порядина обвиняют в соответствии с ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК России в хищении 85 млн рублей. Вину экс-руководитель администрации главы республики не признал.

Ранее следователи предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в хищении 21 млн рублей.