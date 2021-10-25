Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении 85 млн рублей

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Экс-руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин арестован по обвинению в хищении 85 млн рублей.
Экс-руководителя администрации главы Коми арестовали по обвинению в хищении 85 млн рублей
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«Постановлением суда Порядин М.Ю. заключен под стражу по 23.12.2021», — говорится в сообщении пресс-службы Сыктывкарского городского суда.

Порядина обвиняют в соответствии с ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК России в хищении 85 млн рублей. Вину экс-руководитель администрации главы республики не признал.

Ранее следователи предъявили ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву обвинение в хищении 21 млн рублей.

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