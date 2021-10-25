Путин рекомендовал запретить работу развлекательных заведений ночью

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Президент России Владимир Путин поручил властям регионов и Роспотребнадзору обеспечить ограничение работы развлекательных мероприятий и заведений общепита ночью.
Путин рекомендовал запретить работу развлекательных заведений ночью
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Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00», — говорится в тексте.

Ранее Путин поручил правительству закупить и доставить в регионы дорогие лекарства, которые необходимы для лечения больных COVID-19.

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