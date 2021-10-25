Школу в Бурятии эвакуировали из-за поступившей угрозы
«Заместитель директора по воспитательной работе школы Поселья обратилась к участковому с сообщением о том, что на электронный адрес школы поступило сообщение о заложении взрывного устройства», — приводит РИА Новости сообщение администрации Иволгинского района.
По сигналу были подняты все оперативные службы Иволгинского района. Территория школы была оцеплена, выставлены посты ДПС.
Организована эвакуация персонала и учащихся. Занятия в школе отменены.