В России за сутки выявили 37 930 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 37 930 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 35 660 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 279 573 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 186 611 пациентов. За сутки выздоровели 20 690 человек, накануне — 22 784.

Ранее руководитель временного инфекционного госпиталя «Ленэкспо» Руслан Дмитришен рассказал в беседе с «Петербургским дневником», как пациенту с симптомами коронавируса не упустить время и когда стоит вызывать скорую помощь.