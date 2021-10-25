Глава Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19

Короткая ссылка
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушёл на самоизоляцию из-за нескольких случаев инфицирования коронавирусом в его окружении.

«В моем близком окружении обнаружен COVID-19 (несколько заболевших). По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме. Сам я здоров, тесты на коронавирус — отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником V» — высокий», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Отмечается, что совещания и встречи буду проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что больницы Хабаровского края перепрофилируют под госпитали для пациентов с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить