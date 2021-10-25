Глава Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ушёл на самоизоляцию из-за нескольких случаев инфицирования коронавирусом в его окружении.

«В моем близком окружении обнаружен COVID-19 (несколько заболевших). По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. С прошлой пятницы работаю в удаленном режиме. Сам я здоров, тесты на коронавирус — отрицательные, титр антител после ревакцинации «Спутником V» — высокий», — написал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Отмечается, что совещания и встречи буду проводить в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что больницы Хабаровского края перепрофилируют под госпитали для пациентов с COVID-19.