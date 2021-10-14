Больницы Хабаровского края перепрофилируют под госпитали для пациентов с COVID-19

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Власти Хабаровского края разворачивают дополнительные койки в больницах и переводят их в режим ковидных госпиталей.
Больницы Хабаровского края перепрофилируют под госпитали для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

уточняется, что на прошлой неделе в крае зарегистрировали 2332 случая инфицирования.

Как отмечает исполняющий обязанности замминистра здравоохранения региона Алексей Веселов, загруженность коечного фонда на сегодняшний день составляет 74%.

«Количество СКТ также увеличилось: если раньше проводили порядка 300 исследований в день в десяти центрах, сейчас эта цифра составляет 540», — заявил Веселов.

Как ранее сообщало URA.RU, в Челябинской области открывают ещё один госпиталь для пациентов с коронавирусом.

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