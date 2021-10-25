Трое таксистов во Владивостоке ограбили пассажира на 800 тысяч рублей

Во Владивостоке трое таксистов подозреваются в избиении пассажира и хищении у него украшений, телефона и денег в общей сложности на 800 тысяч рублей.

Отмечается, что в дежурную часть поступило сообщение 39-летнего местного жителя о грабеже.

Установлено, что он отправился на такси в ночной клуб, в пути внимание водителя привлек внешний вид пассажира — на нем были дорогие украшения.

«После окончания поездки он поспешил поделиться злым умыслом с двумя коллегами. Вместе они стали поджидать жертву около заведения. Воспользовавшись моментом, когда житель краевого центра останется на улице один, они подъехали и предложили подвезти его. По их плану клиент должен был уснуть в машине, но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили», — приводит РИА Новости сообщение УМВД России по Приморскому краю.

По данным полиции, пока мужчина находился без сознания, у него похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в магазине.