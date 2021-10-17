В Новосибирске военнослужащий обезоружил грабителя в магазине

В Новосибирске сержант контрактной службы обезоружил грабителя, напавшего на продавца магазина с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Сержант Эмиль Касымов... зашёл в магазин за продуктами и стал свидетелем того, как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы... Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции», — сообщает пресс-служба.

Командование военного округа решило наградить военнослужащего, соответствующие предложения представлены министру обороны Сергею Шойгу.

В сентябре полиция задержала мужчину, который набросился с топором на двух посетителей магазина на севере Москвы.