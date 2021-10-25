Вильфанд: понедельник станет самым холодным днем в октябре в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что самая низкая температура для октября в Центральной России ожидается в понедельник, 25 октября.

«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Он отметил, что температура будет ниже нормы на один градус.

По его словам, октябрь в целом будет чуть выше нормы по температуре.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 25 октября в Москве ожидается самая холодная ночь с начала осени.