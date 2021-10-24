Синоптик спрогнозировал 25 октября самую холодную ночь с начала осени в Москве
- РИА Новости
Об этом он сообщил РИА Новости.
«В ночь на понедельник благодаря гребню антициклона распогодится, но похолодание усилится, ударят заморозки: в Москве до -1...-3 °С, в Подмосковье — 0...-5°С. Это будет самая холодная ночь в текущем сезоне», — сказал он.
Синоптик также отметил, что в городе в связи с этим будет гололедица, а утром дороги и тротуары покроются коркой льда толщиной 1—2 мм.
«Так что пешеходам, автомобилистам завтра надо быть осторожными», — добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что зимой температура на территории России будет около и выше нормы.