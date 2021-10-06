В Гидрометцентре дали прогноз по погоде зимой

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на территории России зимой будет около и выше нормы.
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде зимой
  • Reuters

«В большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше, но это вероятностный прогноз. Мы его будем всё время корректировать… Хаотический компонент в прогнозах такой же или даже превышает детерминированный компонент, поэтому только вероятностный прогноз», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «тёплая погода прогнозируется в северных регионах, в остальных — около нормы».

Ранее Вильфанд рассказал о золотой осени в центре европейской части России.

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