В Гидрометцентре дали прогноз по погоде зимой

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура на территории России зимой будет около и выше нормы.

«В большинстве регионов России температура зимой будет около нормы и выше, но это вероятностный прогноз. Мы его будем всё время корректировать… Хаотический компонент в прогнозах такой же или даже превышает детерминированный компонент, поэтому только вероятностный прогноз», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что «тёплая погода прогнозируется в северных регионах, в остальных — около нормы».

Ранее Вильфанд рассказал о золотой осени в центре европейской части России.