Вильфанд рассказал о золотой осени в центре европейской России

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Малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится в центре европейской части России до пятницы, 8 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода в неизменном виде в течение ближайших пяти дней точно будет. Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он уточнил, что слой облаков будет маленький и на большой высоте.

По его словам, будет много солнца.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «старое» бабье лето с температурой до +12 °С наступит в Центральной России на следующей неделе.

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