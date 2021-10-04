Вильфанд рассказал о золотой осени в центре европейской России
«Погода в неизменном виде в течение ближайших пяти дней точно будет. Маловетреная, без осадков, но периодически будет появляться облачность», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Он уточнил, что слой облаков будет маленький и на большой высоте.
По его словам, будет много солнца.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «старое» бабье лето с температурой до +12 °С наступит в Центральной России на следующей неделе.