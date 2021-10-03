Тишковец назвал сроки наступления «старого» бабьего лета в Центральной России

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «старое» бабье лето с температурой до +12 °С наступит в Центральной России на следующей неделе.
Тишковец назвал сроки наступления «старого» бабьего лета в Центральной России
  • © РИА Новости

«Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет «высушиваться» и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября», — написал синоптик в Instagram.

Он отметил, что в Центральной России в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью лёгких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух будет прогреваться до +7…+12 °С.

«Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый «старым» бабьим летом, с характерной настоящей золотой осенью», — уточнил синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor дал прогноз бабьего лета в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить