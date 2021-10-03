Тишковец назвал сроки наступления «старого» бабьего лета в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «старое» бабье лето с температурой до +12 °С наступит в Центральной России на следующей неделе.

«Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет «высушиваться» и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября», — написал синоптик в Instagram.

Он отметил, что в Центральной России в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью лёгких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух будет прогреваться до +7…+12 °С.

«Ветер ожидается слабый, переменных направлений. В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый «старым» бабьим летом, с характерной настоящей золотой осенью», — уточнил синоптик.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor дал прогноз бабьего лета в городе.