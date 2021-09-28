Главный синоптик Петербурга дал прогноз по бабьему лету в городе

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз бабьего лета в городе.
Главный синоптик Петербурга дал прогноз по бабьему лету в городе
  • Pixabay

«Я говорю о том, что условия для бабьего лета есть. Но пока какое за окошком бабье лето? Смотрите, облака и низкая температура воздуха. Дело всё в том, что антициклон остановился, но очень много облачности и холодные воздушные массы, поэтому температура воздуха на эти дни — мы рассчитываем — в районе +11...+13 ˚С», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как следует из публикации, до 1 октября в Санкт-Петербурге ожидается неустойчивая погода с переменной облачностью. Однако с субботы, 2 октября, до вторника, 5 октября, прогнозируется до +18 ˚С. Антициклон может продержаться до 10 октября.

Как уточнил Колесов, 2, 3, 4 и 5 октября — наиболее тёплые дни, когда вероятна хорошая погода, но для этого «надо, чтобы всё сложилось».

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить