Главный синоптик Петербурга дал прогноз по бабьему лету в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз бабьего лета в городе.

«Я говорю о том, что условия для бабьего лета есть. Но пока какое за окошком бабье лето? Смотрите, облака и низкая температура воздуха. Дело всё в том, что антициклон остановился, но очень много облачности и холодные воздушные массы, поэтому температура воздуха на эти дни — мы рассчитываем — в районе +11...+13 ˚С», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Как следует из публикации, до 1 октября в Санкт-Петербурге ожидается неустойчивая погода с переменной облачностью. Однако с субботы, 2 октября, до вторника, 5 октября, прогнозируется до +18 ˚С. Антициклон может продержаться до 10 октября.

Как уточнил Колесов, 2, 3, 4 и 5 октября — наиболее тёплые дни, когда вероятна хорошая погода, но для этого «надо, чтобы всё сложилось».

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.