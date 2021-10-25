В Рязанской области объявили день траура по погибшим при аварии на заводе

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Власти Рязанской области объявили 25 октября в регионе днём траура по погибшим при пожаре на территории завода в Шиловском районе.

«В связи с трагической гибелью людей в результате техногенной аварии на территории Шиловского муниципального района Рязанской области 22 октября 2021 года, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим: объявить 25 октября 2021 года днём траура в Рязанской области», — приводит РИА Новости распоряжение губернатора региона.

На всей территории области будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошёл 22 октября. По данным властей, погибли 17 человек. 

23 октября сообщалось, что в Рязанской области завершили разбор завалов после взрыва, в результате которого погибли люди.

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