В Хакасии возбудили уголовное дело по факту убийства

Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завёл уголовное дело по факту убийства мужчины.

«Возбуждено уголовное дело в отношении... местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим. Позднее между мужчинами возникла драка на почве ревности по причине того, что бывшая сожительница обвиняемого начала проживать с потерпевшим.

В ходе развития конфликта обвиняемый нанёс оппоненту один смертельный удар ножом в голову. Мужчина скончался на месте происшествия.

В августе сообщалось, что в Ширинском районе Хакасии убита семья из пяти человек.