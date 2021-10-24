В Хакасии возбудили уголовное дело по факту убийства

Короткая ссылка
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завёл уголовное дело по факту убийства мужчины.
В Хакасии возбудили уголовное дело по факту убийства
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении... местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшим. Позднее между мужчинами возникла драка на почве ревности по причине того, что бывшая сожительница обвиняемого начала проживать с потерпевшим.

В ходе развития конфликта обвиняемый нанёс оппоненту один смертельный удар ножом в голову. Мужчина скончался на месте происшествия.

В августе сообщалось, что в Ширинском районе Хакасии убита семья из пяти человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить