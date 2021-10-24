СК возбудил дело после крушения самолёта в Подмосковье

Старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта А-22 в Подмосковье, в результате чего погибли два человека.

«По факту крушения легкомоторного самолёта в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — заявила она РИА Новости.

Она также подтвердила, что на борту самолёта находились пассажир и пилот, которые скончались в результате авиакатастрофы.

Ранее СМИ сообщали, что легкомоторный самолёт разбился около подмосковной Рузы, в результате чего погибли два человека.

Позднее в МЧС подтвердили данные о падении самолёта.