СК возбудил дело после крушения самолёта в Подмосковье

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Старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская заявила, что следователи возбудили уголовное дело после крушения легкомоторного самолёта А-22 в Подмосковье, в результате чего погибли два человека.
СК возбудил дело после крушения самолёта в Подмосковье
  • © ГУ МЧС по Московской области

«По факту крушения легкомоторного самолёта в Рузском районе Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — заявила она РИА Новости.

Она также подтвердила, что на борту самолёта находились пассажир и пилот, которые скончались в результате авиакатастрофы.

Ранее СМИ сообщали, что легкомоторный самолёт разбился около подмосковной Рузы, в результате чего погибли два человека.

Позднее в МЧС подтвердили данные о падении самолёта.

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