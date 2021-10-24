РИА Новости: два человека погибли при крушении самолёта в Подмосковье

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Легкомоторный самолёт разбился около подмосковной Рузы, в результате чего погибли два человека.
РИА Новости: два человека погибли при крушении самолёта в Подмосковье
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Упал высокоплан «Аэропракт A-22», — сказал собеседник.

Он добавил, что два человека, находившиеся на борту, погибли.

Ранее сообщалось об аресте организатора экскурсионных полётов в Подмосковье после крушения вертолёта в Лыткарине — вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе, три человека погибли.

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