РИА Новости: два человека погибли при крушении самолёта в Подмосковье

Легкомоторный самолёт разбился около подмосковной Рузы, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Упал высокоплан «Аэропракт A-22», — сказал собеседник.

Он добавил, что два человека, находившиеся на борту, погибли.

Ранее сообщалось об аресте организатора экскурсионных полётов в Подмосковье после крушения вертолёта в Лыткарине — вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе, три человека погибли.