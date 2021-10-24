Кабмин России выделил средства на поддержку пострадавших в период пандемии цирков

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Минкультуры России получит финансирование из резервного фонда правительства России на поддержку государственных цирков в связи со снижением их доходов из-за пандемии. Соответствующая информация опубликована на сайте кабмина.

«Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций (выплата заработной платы, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и иные обязательные платежи) в условиях снижения их доходов в связи с ограничениями, введёнными из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам дополнительных средств в размере около 69 млрд рублей на специальные соцвыплаты.

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