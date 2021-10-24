Песков: речь Путина на заседании клуба «Валдай» не была конфронтационной

Речь президента России Владимира Путина в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» не была конфронтационной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с Мюнхенской речью. В своё время суть Мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в своём выступлении президент говорил не о конфронтации.

По словам Пескова, смысл сказанного сводился к тому, что «мы не собираемся никого учить — и не учите нас».

Президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мир находится в условиях цивилизационного кризиса. Он также сказал, что существующая модель капитализма себя исчерпала. Кроме того, Путин высказался о западных ценностях, которые зачастую находятся «на грани преступления против человечности».

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