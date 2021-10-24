Один человек погиб при столкновении шести автомобилей в Петербурге

При столкновении двух грузовых и четырёх легковых автомобилей на 17-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге погиб один человек и трое пострадали. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

РИА Новости

«Около 02:20 24 октября на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырёх легковых автомобилей», — приводит РИА Новости сообщение. Как отмечается, в результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы. Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.