Один человек погиб при столкновении шести автомобилей в Петербурге
- РИА Новости
«Около 02:20 24 октября на 17-м км внутреннего кольца КАД произошло столкновение двух грузовых и четырёх легковых автомобилей», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы.
Ранее глава Минздрава Калмыкии Юрий Кикенов сообщил о шести погибших в результате лобового столкновения автобуса и автомобиля в регионе.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.