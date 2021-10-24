Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с микрозаймами через смс

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Эксперты по кибербезопасности зафиксировали новый способ мошенничества, с помощью которого злоумышленники оформляют микрокредиты, используя персональные данные россиян. Об этом рассказал советник гендиректора Qrator Labs Артём Гавриченков.
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с микрозаймами через смс
  • РИА Новости

По словам специалиста, мошенники используют телефоны жертв и их паспортные данные из «слитой» базы персональных данных.

Как уточняется, сначала злоумышленники по несколько раз пытаются зарегистрировать номер на 30—40 различных ресурсах, в результате чего владельцу приходят сотни сообщений с проверочными кодами.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из смс — он просит прислать скриншот экрана с смс, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из смс» плохо срабатывает», — рассказал Гавриченков в беседе с РБК.

Он подчеркнул, что с помощью полученных данных мошенники успешно оформляют микрокредит.

Ранее президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович в беседе с радио Sputnik рассказал, как персональные данные граждан могут попасть в руки мошенников.

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