Эксперт в сфере кибербезопасности рассказал, как данные граждан могут попасть к мошенникам

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Президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович рассказал, как персональные данные граждан могут попасть в руки мошенников.
Эксперт в сфере кибербезопасности рассказал, как данные граждан могут попасть к мошенникам
  • Pixabay

«Любой скриншот, любые данные ваших документов, которые вы отправили или отдали, утекают безвозвратно и могут быть использованы во вред», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, хранить скриншоты документов на телефоне можно, однако показывать их стоит лишь при необходимости.

«Это гораздо безопаснее, чем отправлять их», — отметил Масалович.

Он добавил, что также важно соблюдать правила цифровой гигиены — по меньшей мере не оставлять данные на подозрительных сайтах и не отправлять документы незнакомцам.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как определить телефонных мошенников.

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