В России за сутки провели более 370 тысяч тестов на коронавирус
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- АГН «Москва»
«За последние сутки проведена 371 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24 октября остаются 1 846 813 человек», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Отмечается, что всего в России проведено более 204,7 млн тестов на коронавирус.
Ранее эксперт по общественному здоровью, иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о факторах, влияющих на заболеваемость COVID-19.