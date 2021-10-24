В результате ДТП на Ставрополье погиб один человек

В результате аварии с участием рейсового автобуса на Ставрополье погиб один человек, ещё трое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Об этом рассказали в краевом управлении ГИБДД.

РИА Новости

«Около 03:30 мск на 258-м км федеральной автодороги «Кавказ», проходящей по территории Кочубеевского муниципального округа, произошло столкновение автобуса и грузовика», — приводит ТАСС сообщение. В результате ДТП погиб водитель автобуса, три пассажира, в том числе ребёнок, госпитализированы с различными травмами. Как уточняется, ещё шесть пассажиров после осмотра медиками и оказания разовой медицинской помощи отпущены. Ранее в Саратове при столкновении девяти автомобилей пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.