В результате ДТП на Ставрополье погиб один человек
- РИА Новости
«Около 03:30 мск на 258-м км федеральной автодороги «Кавказ», проходящей по территории Кочубеевского муниципального округа, произошло столкновение автобуса и грузовика», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП погиб водитель автобуса, три пассажира, в том числе ребёнок, госпитализированы с различными травмами.
Как уточняется, ещё шесть пассажиров после осмотра медиками и оказания разовой медицинской помощи отпущены.
Ранее в Саратове при столкновении девяти автомобилей пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.