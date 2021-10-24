Пять человек пострадали в результате ДТП в Кемеровской области
«Накануне около 16:30 в полицию Промышленновского муниципального округа поступило сообщение о том, что на 159-м километре автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга произошло столкновение трёх автомобилей», — приводит сообщение Интерфакс.
По предварительным данным, водитель лесовоза Renault остановился, чтобы пропустить встречные автомобили, и в это время в его полуприцеп врезался попутный автомобиль Isuzu, а в него, в свою очередь, врезался Cadillac Escalade.
Как уточняется, в результате происшествия пострадали пять человек.
Ранее в Саратове при столкновении девяти автомобилей пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.