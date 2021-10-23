Житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который пытался распилить «болгаркой»

Следователи начали проверку по факту гибели жителя Саратова в результате разрыва снаряда, который тот пытался распилить пилой-«болгаркой».

«По предварительным данным, 23 октября 2021 года в дневное время 56-летний мужчина, находясь на придомовой территории своего частного домовладения, расположенного по Ростовскому проезду Саратова, при помощи «болгарки» производил распил снаряда, в результате чего произошёл его разрыв», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Омской области уничтожили боевую гранату времён Великой Отечественной войны, которую нашёл местный житель.