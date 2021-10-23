Размещение в гостиницах Петербурга с 30 октября будет только по QR-кодам

Размещение в гостиницах и пансионатах в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста.

Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором города Александром Бегловым.

«Размещение граждан в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха с 30 октября по 7 ноября 2021 года (в домах отдыха — бессрочно) возможно только при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за три календарных дня», — говорится в сообщении.

С 30 октября по 7 ноября в городе вводятся ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

В частности, приостанавливается работа заведений общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов.