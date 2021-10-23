В Петербурге с 30 октября приостанавливается работа общепита

В Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов.

Распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 30 октября по 7 ноября запрещается (временно приостанавливается) деятельность предприятий общественного питания (за исключением обслуживания навынос и доставки, общепита на вокзалах, АЗС, а также производственных столовых); деятельность объектов розничной торговли», — говорится в документе, опубликованном на сайте городской администрации.

Музеи и театры смогут продолжать работу по QR-кодам.

Ранее издание «Фонтанка» со ссылкой на информированный источник сообщало, что власти Санкт-Петербурга намерены ввести жёсткий локдаун во время нерабочих дней в рамках усиления борьбы с COVID-19.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.