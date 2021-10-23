«Фонтанка»: в Петербурге намерены ввести локдаун с 30 октября

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Власти Санкт-Петербурга намерены ввести жёсткий локдаун во время нерабочих дней в рамках усиления борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информированный источник.
«Фонтанка»: в Петербурге намерены ввести локдаун с 30 октября
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Отмечается, что ограничения могут ввести с 30 октября.

«В целом они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими послаблениями», — сообщает издание.

К примеру, кроме продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам, как и в Москве, будет возможен доступ в театры и музеи. 

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая, но непростая.

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