«Фонтанка»: в Петербурге намерены ввести локдаун с 30 октября

Власти Санкт-Петербурга намерены ввести жёсткий локдаун во время нерабочих дней в рамках усиления борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что ограничения могут ввести с 30 октября.

«В целом они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими послаблениями», — сообщает издание.

К примеру, кроме продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам, как и в Москве, будет возможен доступ в театры и музеи.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая, но непростая.