«Фонтанка»: в Петербурге намерены ввести локдаун с 30 октября
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Отмечается, что ограничения могут ввести с 30 октября.
«В целом они будут повторять те, что объявлены в Москве, но с небольшими послаблениями», — сообщает издание.
К примеру, кроме продуктовых магазинов и аптек, смогут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. По QR-кодам, как и в Москве, будет возможен доступ в театры и музеи.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не исключил, что в городе усилят ограничения в случае роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе контролируемая, но непростая.