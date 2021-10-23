В Израиле сообщили, что Путин пригласил Беннета посетить Петербург

Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету после встречи в Сочи и пригласил его посетить Санкт-Петербург.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

«Президент России Владимир Путин позвонил премьер-министру Нафтали Беннетту сегодня в субботу в Сочи, Россия. В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу. Президент Путин пригласил премьер-министра и его супругу посетить Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Ранее израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что в ходе телефонного разговора пригласил главу МИД России Сергея Лаврова посетить Израиль.