Глава МИД Израиля пригласил Лаврова посетить страну

Израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что в ходе телефонного разговора пригласил главу МИД России Сергея Лаврова посетить Израиль.

«Во второй половине дня я поговорил с министром иностранных дел Лавровым и пригласил его посетить Израиль», — написал Лапид в своём Twitter.

מברך את ראש הממשלה @naftalibennett על פגישה חמה ומוצלחת עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בהמשך לפגישה, שוחחתי אחר הצהריים עם שר החוץ לברוב והזמנתי אותו לבקר בישראל. היחסים בין ישראל לרוסיה חשובים, נמשיך לעבוד יחד למען בטחון מדינת ישראל בכל הזירות. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) October 22, 2021

Он также поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с проведением успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первые переговоры Владимира Путина и Нафтали Беннета получились продолжительными и конструктивными.