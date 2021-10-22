Глава МИД Израиля пригласил Лаврова посетить страну

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Израильский министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что в ходе телефонного разговора пригласил главу МИД России Сергея Лаврова посетить Израиль.
Глава МИД Израиля пригласил Лаврова посетить страну
  • AP

«Во второй половине дня я поговорил с министром иностранных дел Лавровым и пригласил его посетить Израиль», — написал Лапид в своём Twitter.

Он также поздравил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с проведением успешной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первые переговоры Владимира Путина и Нафтали Беннета получились продолжительными и конструктивными.

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