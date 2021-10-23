ЕС призвал Сирию отменить смертную казнь

Короткая ссылка
Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики.
ЕС призвал Сирию отменить смертную казнь
  • Reuters

«Евросоюз продолжает работать над упразднением смертной казни в мире, призывает Сирию присоединиться к общемировой тенденции отмены этой меры наказания», — приводит РИА Новости заявление представителя ЕС.

Отмечается, что ЕС осуждает недавнюю казнь 24 человек, которых приговорили по обвинению в терроризме за причастность к поджогам лесов в прибрежных районах Сирии в сентябре — октябре 2020 года.

В начале осени 2020 года крупные лесные пожары были зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить