ЕС призвал Сирию отменить смертную казнь

Евросоюз осудил применение в Сирии смертной казни и призвал Дамаск полностью отказаться от этой практики.

«Евросоюз продолжает работать над упразднением смертной казни в мире, призывает Сирию присоединиться к общемировой тенденции отмены этой меры наказания», — приводит РИА Новости заявление представителя ЕС.

Отмечается, что ЕС осуждает недавнюю казнь 24 человек, которых приговорили по обвинению в терроризме за причастность к поджогам лесов в прибрежных районах Сирии в сентябре — октябре 2020 года.

В начале осени 2020 года крупные лесные пожары были зафиксированы в сирийских провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама.