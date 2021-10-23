В Оренбуржье задержали двух причастных к сбыту суррогатного алкоголя женщин

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Сотрудники полиции задержали двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя.
В Оренбуржье задержали двух причастных к сбыту суррогатного алкоголя женщин
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«В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населённых пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя. Одна из них пояснила, что контрафактная продукция приобреталась в городе Орске», — приводит ТАСС сообщение регионального УМВД.

Отмечается, женщины задержаны. Сотрудники полиции при обыске обнаружили у подозреваемых 33 бутылки алкогольной продукции.

Ранее в МВД рассказали об изъятии более 12 тонн суррогатного алкоголя в Свердловской области.

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