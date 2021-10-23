В Омске в результате крупного ДТП пострадали семь человек
«В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении пресс-службы.
По предварительной информации, водитель троллейбуса при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.
В момент происшествия в троллейбусе находилось пять пассажиров, в салоне микроавтобуса — десять.
В сентябре шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Омске.