В Омске в результате крупного ДТП пострадали семь человек

В Омске в результате столкновения микроавтобуса и троллейбуса пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе управления МВД по Омской области.

«В результате ДТП семь пассажиров микроавтобуса обратились за медицинской помощью», — сказано в сообщении пресс-службы.

По предварительной информации, водитель троллейбуса при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом.

В момент происшествия в троллейбусе находилось пять пассажиров, в салоне микроавтобуса — десять.

В сентябре шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Омске.