Шесть человек пострадали в результате ДТП в Омске

Короткая ссылка
Шесть человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Омске.
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Омске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Омской области.

«Пострадали водитель Toyota Estima и пассажиры микроавтобуса: две девушки 17 и 18 лет, женщина 1983 года рождения — всех увезли на скорой. Позднее в больницу самостоятельно обратились молодой человек 2003 года рождения и женщина 1979 года рождения — также пассажиры микроавтобуса», — заявили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.

Уточняется, что от удара маршрутка, в салоне которой находились 15 пассажиров, опрокинулась в кювет.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Тамбовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить