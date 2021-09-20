Шесть человек пострадали в результате ДТП в Омске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Омской области.
«Пострадали водитель Toyota Estima и пассажиры микроавтобуса: две девушки 17 и 18 лет, женщина 1983 года рождения — всех увезли на скорой. Позднее в больницу самостоятельно обратились молодой человек 2003 года рождения и женщина 1979 года рождения — также пассажиры микроавтобуса», — заявили в ведомстве.
Согласно предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
Уточняется, что от удара маршрутка, в салоне которой находились 15 пассажиров, опрокинулась в кювет.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Тамбовской области.