В Забайкалье для посещения досуговых мест введут QR-коды
«В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в регионе с 25 октября введены обязательные QR—коды для населения», — сообщает пресс-служба краевого правительства.
Отмечается, что система коснётся спортивные учреждения, музеи, зоопарки, гостиницы, санатории, аттракционы, театры, кинотеатры, цирки, сауны, салоны красоты, химчистки, а также учреждения социального обслуживания и здравоохранения.
Кроме того, приостановлена деятельность детских лагерей дневного пребывания.
Для невакцинированных жителей старше 65 лет обязательна самоизоляция.
Дети до 18 лет смогут посещать спортивные секции, музеи, кинотеатры и концерты только в сопровождении родителей либо законных представителей.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах за неделю.