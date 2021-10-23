В Забайкалье для посещения досуговых мест введут QR-коды

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В Забайкальском крае с понедельника, 25 октября, введут QR-коды для посещения досуговых заведений. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.

«В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 в регионе с 25 октября введены обязательные QR—коды для населения», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Отмечается, что система коснётся спортивные учреждения, музеи, зоопарки, гостиницы, санатории, аттракционы, театры, кинотеатры, цирки, сауны, салоны красоты, химчистки, а также учреждения социального обслуживания и здравоохранения.

Кроме того, приостановлена деятельность детских лагерей дневного пребывания.

Для невакцинированных жителей старше 65 лет обязательна самоизоляция.

Дети до 18 лет смогут посещать спортивные секции, музеи, кинотеатры и концерты только в сопровождении родителей либо законных представителей.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах за неделю.

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