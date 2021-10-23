В Рязанской области введут QR-коды для посещения общественных мест

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Власти Рязанской области с 30 октября вводят QR-коды для посещения развлекательных учреждений, спортзалов и кафе в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Рязанской области введут QR-коды для посещения общественных мест
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Доступ ... в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен ... при предъявлении QR-кода», — говорится в сообщении пресс-службы.

Документом, обеспечивающим проход в вышеуказанные учреждения, будет также считаться справка о перенесённой болезни.

МФЦ будут оказывать услуги только по предварительной записи. Также внесён ряд изменений в работу предприятий общепита.

В школах ученики отправятся на каникулы с 30 октября по 7 ноября.

В январе губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавируса.

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