В Рязанской области введут QR-коды для посещения общественных мест
- РИА Новости
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«Доступ ... в учреждения культуры, спорта и общественного питания будет возможен ... при предъявлении QR-кода», — говорится в сообщении пресс-службы.
Документом, обеспечивающим проход в вышеуказанные учреждения, будет также считаться справка о перенесённой болезни.
МФЦ будут оказывать услуги только по предварительной записи. Также внесён ряд изменений в работу предприятий общепита.
В школах ученики отправятся на каникулы с 30 октября по 7 ноября.
В январе губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавируса.