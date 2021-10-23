Суд в Москве арестовал трёх участников «Свидетелей Иеговы»

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Савёловский суд Москвы санкционировал арест троих участников запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*.
Суд в Москве арестовал трёх участников «Свидетелей Иеговы»
  • РИА Новости

«Судом в отношении С. Толоконникова и Р. Мареева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передаёт Интерфакс сообщение пресс-секретаря суда Марии Михайловой.

Ещё один обвиняемый, А. Марунов, заключён под домашний арест.

По информации суда, на Марунова заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса России («Организация деятельности экстремистской организации»).

Толоконников и Мареев обвиняются в вовлечении граждан в деятельность экстремистской религиозной организации.

По словам пресс-секретаря суда, мера пресечения обвиняемым установлена в срок до 20 декабря.

В августе в Москве по делу об организации ячейки «Свидетелей Иеговы» были задержаны три человека.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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