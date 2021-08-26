В Москве по делу об организации ячейки «Свидетелей Иеговы» задержаны три человека

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Следователи Главного следственного управления СК России по Москве завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса России (организация деятельности экстремистской организации).
В Москве по делу об организации ячейки «Свидетелей Иеговы» задержаны три человека
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Установлены и задержаны... трое организаторов движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение», — сообщает пресс-служба управления.

Причиной для возбуждения дела стали материалы об организации в столице деятельности Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России*, признанного в стране экстремистской организацией.  

По информации следствия, с 2017 по 2020 год группа лиц организовала в Москве работу местного религиозного подразделения вышеуказанной организации.

Ранее на севере Крыма пресекли деятельность двух членов организации «Свидетели Иеговы».

В начале августа, как сообщал «Новый Севастополь», в Крыму был задержан один из организаторов деятельности ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы». 

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).

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