В Москве по делу об организации ячейки «Свидетелей Иеговы» задержаны три человека

Следователи Главного следственного управления СК России по Москве завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса России (организация деятельности экстремистской организации).

«Установлены и задержаны... трое организаторов движения 1964, 1971 и 1977 годов рождения, им предъявлено обвинение», — сообщает пресс-служба управления.

Причиной для возбуждения дела стали материалы об организации в столице деятельности Управленческого центра «Свидетелей Иеговы» в России*, признанного в стране экстремистской организацией.

По информации следствия, с 2017 по 2020 год группа лиц организовала в Москве работу местного религиозного подразделения вышеуказанной организации.

Ранее на севере Крыма пресекли деятельность двух членов организации «Свидетели Иеговы».

В начале августа, как сообщал «Новый Севастополь», в Крыму был задержан один из организаторов деятельности ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).