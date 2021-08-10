На севере Крыма пресекли деятельность двух членов организации «Свидетели Иеговы»

В городе Армянске на севере Крыма правоохранители пресекли подпольную деятельность двух членов запрещённой в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «по местам проживания членов местной ячейки проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты средства связи, электронные носители информации, персональные компьютеры, экстремистская литература, а также иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности».

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил в отношении двух жителей Армянска уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК России «Организация деятельности экстремистской организации».

Ранее, как сообщал «Новый Севастополь», в Крыму был задержан один из организаторов деятельности ялтинской ячейки «Свидетелей Иеговы».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).