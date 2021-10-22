Мэр Ржева подал заявку на награждение подростка, спасшего девочку на дороге

Короткая ссылка
Мэр Ржева Роман Крылов подал заявку на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» подростка Дениса Фомина, который бросился под машину, чтобы спасти девочку, в Тверской области.
Мэр Ржева подал заявку на награждение подростка, спасшего девочку на дороге
  • © Управлении ГИБДД по Тверской области

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По словам Крылова, Денис Фомин на пешеходном переходе в районе деревни Хорошево оттолкнул на тротуар от едущего на большой скорости автомобиля ученицу второго класса.

Подросток принял удар на себя и получил тяжёлые травмы. Он был экстренно госпитализирован в Тверь, две недели пробыл в коме.

Врачи Детской областной клинической больницы смогли спасти ему жизнь.

«Денис совершил героический поступок — спас девочку, доказав, что и в мирное время есть место подвигу. Денис — настоящий пример не только для молодёжи, но для каждого взрослого», — сказал глава Ржева.

26 августа губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил 14-летнюю Ладу Клещёву и 13-летнюю Полину Веснину, которые спасли двух детей на озере Медведском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить