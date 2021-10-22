Мэр Ржева подал заявку на награждение подростка, спасшего девочку на дороге

Мэр Ржева Роман Крылов подал заявку на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце» подростка Дениса Фомина, который бросился под машину, чтобы спасти девочку, в Тверской области.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

По словам Крылова, Денис Фомин на пешеходном переходе в районе деревни Хорошево оттолкнул на тротуар от едущего на большой скорости автомобиля ученицу второго класса.

Подросток принял удар на себя и получил тяжёлые травмы. Он был экстренно госпитализирован в Тверь, две недели пробыл в коме.

Врачи Детской областной клинической больницы смогли спасти ему жизнь.

«Денис совершил героический поступок — спас девочку, доказав, что и в мирное время есть место подвигу. Денис — настоящий пример не только для молодёжи, но для каждого взрослого», — сказал глава Ржева.

26 августа губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил 14-летнюю Ладу Клещёву и 13-летнюю Полину Веснину, которые спасли двух детей на озере Медведском.