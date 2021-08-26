В Курганской области наградили подростков за спасение детей на озере

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков наградил 14-летнюю Ладу Клещёву и 13-летнюю Полину Веснину, которые спасли двух детей на озере Медведском.
В Курганской области наградили подростков за спасение детей на озере
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Инцидент произошёл 30 июня.

«Купались и увидели, что рядом с нами как-то странно плавают дети на животе, мы подумали — они притворяются, что тонут. Я потрогала мальчика рукой, он не реагировал на прикосновение. Испугаться не успела, передала его подруге», — цитирует Клещёву пресс-служба областного ГУ МЧС России.

Пока Веснина вытаскивала мальчика на сушу, Клещёва поплыла за девочкой и вынесла её на берег. До прибытия спасателей подростки делали детям искусственное дыхание.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области за участие в тушении пожара наградили шестиклассника.

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