Заммэра Москвы заявила о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19

В Москве для пациентов с коронавирусом имеется достаточный запас коек, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем», — сказала Ракова в эфире телеканала «Москва 24».

Она напомнила, что 22 октября в столице зафиксирован суточный максимум по заболевшим коронавирусом — более 8 тыс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты до конца текущей недели.