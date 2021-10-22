Заммэра Москвы заявила о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19

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В Москве для пациентов с коронавирусом имеется достаточный запас коек, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Заммэра Москвы заявила о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«На сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем», — сказала Ракова в эфире телеканала «Москва 24».

Она напомнила, что 22 октября в столице зафиксирован суточный максимум по заболевшим коронавирусом — более 8 тыс.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты до конца текущей недели.

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