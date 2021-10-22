Заммэра Москвы заявила о достаточном количестве коек для пациентов с COVID-19
- © Официальный сайт мэра Москвы
«На сегодняшний день запас конечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем», — сказала Ракова в эфире телеканала «Москва 24».
Она напомнила, что 22 октября в столице зафиксирован суточный максимум по заболевшим коронавирусом — более 8 тыс.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты до конца текущей недели.